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Hà Nội đề xuất bỏ 'trần' 5 năm với công trình xây dựng có thời hạn | ATV ngày 17/9/2026
P.V
17/09/2026 13:16
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ANTD.VN - Bản tin ATV của An ninh Thủ đô ngày 17/9/2026.
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