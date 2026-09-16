Báo Điện tử An ninh Thủ đô
An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Pháp luật
Video
Thành phố thông minh
Văn hóa - Giải trí
Thể thao
Sống ở Hà Nội
Kinh doanh
Danh mục
Trật tự đô thị
Chính trị - Xã hội
Đại hội Đảng
Thế giới
Quân sự
Pháp luật
Thành phố thông minh
Văn hóa - Giải trí
Thể thao
Sống ở Hà Nội
Kinh doanh
Multimedia
Podcast
Video
Ảnh
Infographic
Con đường khởi nghiệp
MEDIA
Video
Podcast
Ảnh
Longform
Infographic
Lịch vạn sự
THÔNG TIN THÊM
Cộng tác với ANTĐ
Tra cứu xe
Hotline: 032 9907 579
Multimedia
Sẽ đưa kỹ năng giữ khoảng cách xe trên cao tốc vào sát hạch | ATV ngày 16/9/2026
P.V
16/09/2026 10:03
Facebook
Twitter
Print
ANTD.VN - Bản tin ATV của An ninh Thủ đô ngày 16/9/2026.
Tin liên quan
Đề xuất siết chặt quản lý cuộc gọi và tin nhắn rác | ATV ngày 15/9/2026
Từ 1/11, chia sẻ thông tin tín dụng phải có sự đồng ý rõ ràng | ATV ngày 14/9/2026
Người dân giám sát thủ tục hành chính qua VNeID
Video khác
Người dân cần lưu ý những thay đổi của ứng dụng VNeID từ ngày 28/9
Từ 1/11: Ngân hàng chia sẻ thông tin tín dụng phải có sự đồng ý của khách hàng
Mỹ: Thu giữ gần 1 tấn ma túy đá ngụy trang thành bắp cải
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Sự bất cẩn của Tư Minh khi nhắc về K17 làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng K27
Khởi tố đối tượng đập phá ô tô của người khác tại phường Tùng Thiện
Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Liệu Kim Phượng sẽ phản ứng ra sao khi hay tin Trần Vũ đã một đi không trở lại vì sự độc tàn của C4?
Trao hỗ trợ, tặng quà những người con đỡ đầu nhân dịp Trung thu
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Sự im lặng của K27 vẫn là một "bài toán hóc búa" cần được giải quyết triệt để và khéo léo
Cảnh báo: Thuốc lá điện tử chứa ma túy
Hà Nội: Kịp thời giải cứu người dân bị mắc kẹt trong thang máy lúc rạng sáng
Tạo môi trường văn hóa tại cơ sở cai nghiện
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Đồng chí thứ trưởng điều động Hai Phước trực tiếp xuống tận nơi chỉ đạo và báo cáo
Công an xã Đại Thanh bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế
Kết nối đặc sản Cao Bằng với người tiêu dùng Thủ đô
CSGT Hà Nội xử lý 67 trường hợp xe tự sản xuất, lắp ráp vi phạm
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Tâm huyết của Trần Quốc Hoàn với “mẻ thép đầu tiên” của Học viện An ninh nhân dân (P2)
Học sinh cả nước được sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật từ năm 2028 | ATV ngày 11/9/2026
CATP Hà Nội trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh
Từ năm 2028, học sinh được khám sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật
Xem theo ngày:
Xem thêm
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng