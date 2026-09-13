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Trao hỗ trợ, tặng quà những người con đỡ đầu nhân dịp Trung thu

Văn Sơn

ANTD.VN - Chiều 12/9, tại trụ sở toà soạn, An ninh Thủ đô đã phối hợp cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức gặp mặt các cháu là con đỡ đầu nhân dịp năm học mới. Chương trình đã trao hỗ trợ quý II, quý III và tặng quà Trung thu cho các cháu, qua đó động viên, tiếp thêm niềm vui và động lực để các cháu bước vào năm học mới. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm xã hội của hai đơn vị, đồng hành cùng các cháu trên hành trình học tập và trưởng thành.

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