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Tạo môi trường văn hóa tại cơ sở cai nghiện

TN

ANTD.VN - Thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của Công an Hà Nội, Cơ sở Cai nghiện số 4 đã cụ thể hóa chuẩn mực văn hóa vào nhiệm vụ hàng ngày. Qua công tác quản lý, giáo dục và hướng dẫn lao động sản xuất, các cán bộ, chiến sĩ luôn giữ thái độ hòa nhã, kiên nhẫn và giàu tính nhân văn với học viên. Môi trường đơn vị được xây dựng xanh - sạch - đẹp, nội bộ đoàn kết, giúp học viên yên tâm rèn luyện. Đây là minh chứng rõ nét cho hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô: kỷ luật, trung thành và gần dân.

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