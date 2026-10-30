Sạt lở đá tại điểm du lịch nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người chết

ANTD.VN - Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Nevsehir ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ sạt lở đá tại điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực Cappadocia.

Đoạn video vụ sạt lở đá. Nguồn: RT

Ông Huseyin Kok, Tỉnh trưởng tỉnh Nevsehir, nói rằng vụ việc xảy ra vào khoảng 15h15 (giờ địa phương) chiều 29-10 sau một đợt mưa lớn. Sự cố sạt lở xảy ra gần lối vào Bảo tàng Ngoài trời Goreme, nơi các tảng đá tách ra từ một trong những cấu trúc đá độc đáo được gọi là “ống khói tiên” đặc trưng của vùng này.

Theo vị Tỉnh trưởng, các đội cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể dưới đống đổ nát, trong khi 1 người khác được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Ông cho biết thêm, lực lượng cảnh sát, hiến binh, nhân viên y tế cùng các đội ứng phó thảm họa đã được điều động đến hiện trường.

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát xem còn ai bị mắc kẹt hay không. Hiện tại, chính quyền vẫn chưa công bố danh tính hay quốc tịch của các nạn nhân.

Theo các phương tiện truyền thông, khu vực này đã hứng chịu mưa to và gió lớn, khiến các chuyến tham quan bằng khinh khí cầu - một hoạt động du lịch phổ biến tại Cappadocia - phải hủy bỏ vào ngày 28 và 29-10.

Những vụ sạt lở đá tương tự từng xảy ra tại Cappadocia trong những năm gần đây. Vào tháng 9-2025, một phần của một cấu trúc đá “ống khói tiên” khác tại Goreme cũng bị sạt lở. Giới chức địa phương cho rằng nguyên nhân là do sự thay đổi nhiệt độ cùng quá trình đóng băng và tan băng. Khi đó, không có thương vong nào được ghi nhận.

Cappadocia là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, nổi bật với các cấu trúc đá “ống khói tiên” độc đáo, những nhà thờ trong hang động cổ xưa và các thành phố ngầm. Công viên Quốc gia Goreme và các di chỉ đá tại Cappadocia đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới.