Ra mắt mô hình liên kết các hội, nhóm trên không gian mạng bảo đảm an ninh, trật tự

ANTD.VN -Chiều 25/9/2026, Công an xã Đan Phượng (Hà Nội) tham mưu Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Liên kết các hội, nhóm trên không gian mạng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã”.

Mô hình nhằm phát huy vai trò của các hội, nhóm, fanpage trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống và phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, trên địa bàn xã Đan Phượng hình thành nhiều hội, nhóm, fanpage thu hút đông đảo thành viên tham gia, trở thành kênh trao đổi thông tin, kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trước tình hình đó, Công an xã Đan Phượng đã chủ động tham mưu xây dựng mô hình nhằm thiết lập cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ quản trị viên các hội, nhóm trên không gian mạng.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập mô hình, Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị UBND xã, Công an xã và Ban Chỉ đạo mô hình sớm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm; tăng cường phối hợp với quản trị viên các hội, nhóm; phát huy vai trò của Ban Công tác 35 xã trong nắm bắt, phân tích, định hướng thông tin, kịp thời xác minh, xử lý thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng và lan tỏa thông tin tích cực, chính thống.

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an xã Đan Phượng cho biết, qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn hiện có khoảng 44 hội, nhóm, fanpage hoạt động trên nhiều lĩnh vực, thu hút khoảng 1,5 triệu thành viên.

Với phạm vi tương tác lớn, thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng có thể lan truyền nhanh, tác động tiêu cực đến dư luận và tình hình an ninh, trật tự. Mô hình sẽ góp phần hình thành cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin hai chiều giữa chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ quản trị viên; phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, định hướng thông tin chính thống và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trên không gian mạng.

Ký kết giao ước phối hợp trong thực hiện Mô hình “Liên kết các hội, nhóm trên không gian mạng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đan Phượng”

Đại diện các quản trị viên hội, nhóm cam kết nâng cao trách nhiệm trong quản lý, đăng tải và chia sẻ thông tin; chủ động rà soát, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc; phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự cho lực lượng chức năng.

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể và quản trị viên các hội, nhóm đã ký giao ước phối hợp, góp phần mở rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, tăng cường kết nối giữa lực lượng Công an với cộng đồng mạng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.