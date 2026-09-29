Phản ứng của Tehran trước đồn đoán nghi Iran liên quan âm mưu khủng bố tại Anh

ANTD.VN - Iran đã phủ nhận mọi mối liên hệ với một âm mưu khủng bố bị nghi nhắm vào căn cứ không quân ở Anh - nơi đồn trú của các oanh tạc cơ Mỹ chuyên thực hiện các phi vụ nhằm vào Iran.

Cảnh sát vũ trang bảo vệ căn cứ Fairford ở Gloucestershire, Vương quốc Anh, sau một sự cố an ninh nghiêm trọng vào ngày 27-9. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Hôm 27-9, cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người đàn ông bị tình nghi chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố sau khi nhận được tin báo về những chiếc xe khả nghi xuất hiện gần căn cứ Fairford của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ở Gloucestershire, Tây Nam nước Anh.

Tuy nhiên, tất cả các nghi phạm bất ngờ được tại ngoại vào ngày hôm sau sau quá trình “thẩm vấn và điều tra kỹ lưỡng”, theo lời ông Laurence Taylor, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Chống Khủng bố Quốc gia của Anh.

Hãng Reuters dẫn nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết, các nhà điều tra đang xem xét liệu Iran hoặc Nga có liên quan hay không, cũng như các nhóm Hồi giáo cực đoan chưa xác định được danh tính.

“Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại London kiên quyết bác bỏ và lên án mạnh mẽ những đồn đoán vô căn cứ và đầy ác ý gần đây do một số cá nhân và cơ quan truyền thông Anh đưa ra, nhằm liên kết Iran với vụ bắt giữ 5 nghi phạm ở khu vực lân cận căn cứ Fairford của RAF”, Đại sứ quán Iran tại London tuyên bố trên mạng xã hội X hôm 28-9.

Cơ quan này cho biết thêm, “những đồn đoán bịa đặt như vậy” sẽ chỉ “tiếp tay cho hoạt động tuyên truyền bài xích Iran tại Anh”.