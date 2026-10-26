Ông Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống Brazil

ANTD.VN - Ông Luiz Inacio Lula da Silva đã tái đắc cử Tổng thống Brazil, sau khi đánh bại đối thủ cánh hữu Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống đang ngồi tù Jair Bolsonaro, và là một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Luiz Inacio Lula da Silva đã tái đắc cử Tổng thống Brazil. Ảnh: AP

Theo Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE), với 99,76% số điểm bỏ phiếu được kiểm, ông Lula giành được 51,75% số phiếu hợp lệ, trong khi ông Flavio Bolsonaro đạt 48,25%. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Lula đã giành được nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư.

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh sẽ tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong khối BRICS, thay vì chuyển hướng gần gũi hơn với Washington như định hướng của gia tộc chính trị Bolsonaro. Đối thủ thất bại trong cuộc đua này từng công khai đặt nghi vấn về tư cách thành viên của Brazil trong khối BRICS, đồng thời cáo buộc ông Lula sử dụng khối này để đối đầu với Mỹ.

Cuộc bầu cử vòng hai diễn ra vô cùng căng thẳng với những cáo buộc lẫn nhau về các hành vi sai phạm. Chiến dịch tranh cử của ông Lula cho rằng chính quyền địa phương đã cố tình hạn chế phương tiện giao thông công cộng tại những khu vực mà ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ông Lula cáo buộc một số thị trưởng tìm cách ngăn cản người dân đi bỏ phiếu và đe dọa sẽ thực hiện các hành động pháp lý.

Tại Salvador, một thẩm phán bầu cử thậm chí đã ra lệnh bắt giữ quan chức phụ trách giao thông của thành phố sau khi hàng chục xe buýt bị giữ lại trong các bãi đỗ xe. Các quan chức thành phố đổ lỗi cho sự gián đoạn này là do những người ủng hộ ông Lula đã dán những khẩu hiệu vận động tranh cử lên các phương tiện.

Trước tình hình đó, Thẩm phán Tòa án Tối cao Cristiano Zanin đã quyết định gia hạn thời gian bỏ phiếu trên toàn quốc thêm hai giờ. Tuy nhiên, lệnh này được đưa ra sau thời hạn kết thúc ban đầu là 17h, khi nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa và niêm phong các máy bỏ phiếu điện tử.

Phía ông Flavio Bolsonaro - vốn trước đó đã yêu cầu gia hạn thời gian bỏ phiếu tại một số thành phố chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt - đã chỉ trích quyết định gia hạn trên toàn quốc là có động cơ chính trị. Các đồng minh của ông đặt câu hỏi tại sao một số điểm bỏ phiếu vẫn mở cửa trong khi những nơi khác không thể mở lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng thao túng bầu cử.

Theo tờ Folha de S.Paulo, các thẩm phán cấp cao từ Tòa án Tối cao và Tòa án Bầu cử Tối cao thừa nhận đã có những sai sót về quy trình trong việc xử lý vấn đề gia hạn thời gian bỏ phiếu và dự đoán sẽ có các thách thức pháp lý phát sinh. Dù vậy, họ được cho là đã loại trừ khả năng hủy bỏ hoặc tổ chức lại cuộc bầu cử.