Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil bước vào vòng 2

ANTD.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil sẽ bước vào vòng hai sau khi không ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu trong cuộc bỏ phiếu ngày 4-10, với khoảng cách giữa hai ứng cử viên dẫn đầu không quá lớn.

Hai ứng viên Tổng thống Flavio Bolsonaro (bên trái) và Lula da Silva (bên phải)

Theo kết quả do cơ quan bầu cử Brazil công bố khi gần như toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, giành hơn 56 triệu phiếu.

Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva nhận khoảng 53,7 triệu phiếu.

Hai ứng cử viên sẽ tiếp tục cạnh tranh trong vòng hai dự kiến diễn ra ngày 25-10 tới.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu sau cuộc bỏ phiếu ngày 4-10-2026

Kết quả này mở ra giai đoạn vận động mới kéo dài 3 tuần đối với cả hai ứng cử viên trong nỗ lực thu hút nhóm cử tri trung dung và những người đã lựa chọn các ứng cử viên khác ở vòng một.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Bolsonaro cho rằng kết quả phản ánh mong muốn thay đổi của một bộ phận cử tri.

Trong khi đó, ông Lula thừa nhận ông từng kỳ vọng có thể giành chiến thắng ngay từ vòng đầu, song khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử cho vòng quyết định.

Người chiến thắng sẽ lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh với khoảng 214 triệu dân. Nhiệm kỳ tổng thống mới dự kiến bắt đầu từ ngày 5-1-2027.

Ông Bolsonaro tại điểm bỏ phiếu ở Rio de Janeiro ngày 4-10-2026

Ông Lula đang tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ tư không liên tiếp, trong khi ông Bolsonaro theo đuổi chiến dịch tranh cử với các thông điệp về kinh tế, an ninh và quan hệ với Mỹ.

Theo giới quan sát, kết quả vòng hai sẽ phụ thuộc đáng kể vào lựa chọn của các cử tri chưa quyết định cũng như những người đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên không lọt vào vòng cuối.

Trong cuộc bầu cử gần nhất, ông Lula đã đánh bại cựu Tổng thống Jair Bolsonaro với cách biệt khoảng 2,1 triệu phiếu.

Cuộc đua năm nay nhiều khả năng tiếp tục diễn ra quyết liệt cho tới ngày bỏ phiếu cuối cùng.