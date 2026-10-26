Nga tấn công mạng lưới hậu cần quân sự của Ukraine tại Kharkov

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công trong đêm nhắm vào mạng lưới hậu cần quân sự của Ukraine tại khu vực Kharkov, ở phía Đông Bắc nước này.

Binh sĩ Nga phóng thiết bị bay không người lái ngày 20-7-2026. Ảnh: Sputnik

Trong tuyên bố đưa ra hôm 25-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu bao gồm 3 trung tâm được sử dụng để lưu trữ và phân phối nguồn cung ứng cho các lực lượng vũ trang, cũng như những loại hàng hóa lưỡng dụng (có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, lực lượng Nga đã tập kích 1 tàu chở hàng rời trên Biển Đen. Tàu này đang vận chuyển vật tư quân sự đến thành phố cảng Chernomorsk của Ukraine. Các cuộc tấn công này nằm trong chiến dịch quy mô lớn hơn, bao gồm những đòn đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine - vốn được sử dụng để hỗ trợ quân đội - cũng như các kho chứa và địa điểm phóng thiết bị bay không người lái tại tổng cộng 159 vị trí trong vòng 24 giờ qua.

Giới chức Ukraine xác nhận đã xảy ra các cuộc tấn công vào thành phố Kharkov, đồng thời cho biết một “cơ sở công nghiệp” nằm trong số những mục tiêu bị nhắm đến.

Nga đã tăng cường chiến dịch sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hậu cần của Ukraine, nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Kiev vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga. Moscow nhiều lần lên án các cuộc tấn công từ phía Ukraine là “hành động khủng bố”, cho rằng đây là nỗ lực của Kiev nhằm bù đắp cho những thất bại trên chiến trường, nơi các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tiến quân.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ riêng trong đêm 24-10, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn tổng cộng 532 thiết bị bay không người lái của Ukraine. Bộ này cho biết số thiết bị bay này được sử dụng trong các âm mưu tấn công vào hơn 20 khu vực ở Nga.