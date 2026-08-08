Nga công bố video tên lửa Iskander-M đánh trúng đoàn tàu chở radar phản pháo Mỹ

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cuộc tập kích bằng UAV tự sát Geran và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm vào đoàn tàu quân sự Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/8 công bố đoạn video ghi lại cuộc tập kích nhằm vào một đoàn tàu quân sự Ukraine tại khu vực gần làng Vyshnevoe, tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo thông báo, đoàn tàu đang vận chuyển nhiều khí tài quân sự, gồm pháo tự hành, xe cơ giới, xe tải, radar phản pháo AN/TPQ-53 do Mỹ sản xuất cùng một số toa chở binh sĩ Ukraine.

Sau khi máy bay không người lái trinh sát xác nhận mục tiêu, lực lượng Nga triển khai UAV tự sát Geran tấn công đầu máy. Đòn đánh khiến đầu máy mất khả năng hoạt động và đoàn tàu buộc phải dừng lại.

UAV, tên lửa Iskander-M của Nga tấn công các đoàn tàu ở tỉnh Dnipropetrovsk và Kharkov trong video công bố ngày 7/8.

Ngay sau đó, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M được phóng tới mục tiêu. Theo hình ảnh do Nga công bố, đầu đạn phát nổ trên không nhằm mở rộng vùng sát thương đối với đoàn tàu và các phương tiện quân sự.

Hình ảnh từ UAV làm nhiệm vụ đánh giá kết quả cho thấy đầu máy bị phá hủy hoàn toàn. Radar phản pháo AN/TPQ-53 bốc cháy, trong khi nhiều cột khói lớn xuất hiện dọc khu vực đoàn tàu. Hiện chưa có thông tin xác nhận về mức độ thiệt hại của các tổ hợp pháo tự hành, xe cơ giới cũng như thương vong của lực lượng Ukraine.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M là một trong những vũ khí tấn công chủ lực của Nga. Loại tên lửa này có tầm bắn tới 500 km, mang đầu đạn nặng gần 500 kg và có khả năng thực hiện các động tác cơ động trong giai đoạn cuối để tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ.

Đến nay, giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về tuyên bố cũng như video do Nga công bố.