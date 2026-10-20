UAV Ukraine bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga làm chệch hướng, rơi xuống Lithuania

ANTD.VN - Thủ tướng Lithuania, ông Mindaugas Sinkevicius ngày 19-10 xác nhận một máy bay không người lái (UAV) tấn công của Ukraine, mang theo chất nổ, đã rơi xuống Lithuania hôm 18-10, gây hư hại cho chiếc xe ô tô chở khách.

Chiếc UAV này đã kích hoạt cảnh báo phòng không cấp độ cao tại một số khu vực ở Lithuania trước khi rơi xuống quận Pasvalys ở phía Bắc, gần biên giới với Latvia. Theo ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia, các mảnh vỡ từ UAV đã làm hư hại một chiếc xe ô tô đang đi trên đường, nhưng không có ai bị thương.

Thủ tướng Sinkevicius cho biết cách thức ứng phó với sự việc này khác với quy trình tiêu chuẩn, do chiếc UAV bay đến từ một quốc gia thành viên NATO khác. “Chiếc UAV bay vào từ Khu vực Schengen, vượt qua biên giới với Ba Lan, vì vậy cách ứng phó có phần khác biệt. Tất nhiên, các máy bay chiến đấu đã được điều động để theo dõi vật thể này, nhưng do điều kiện thời tiết bất lợi, họ không thể quan sát trực tiếp được nó”, Thủ tướng Sinkevicius nói.

Hôm 19-10, ông Sinkevicius xác nhận UAV này là một thiết bị tấn công của Ukraine. “Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã mang theo một lượng chất nổ”, ông Sinkevicius cho hay.

Một vụ rơi thiết bị bay không người lái tại Varėna, miền Nam Lithuania. Ảnh minh họa: LRT

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas, UAV này nhiều khả năng là một phần trong cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine nhắm vào St. Petersburg, Nga. Bộ trưởng Kaunas phát biểu với Đài truyền hình LRT: “Một số UAV đã bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga làm chệch hướng và rơi xuống lãnh thổ của chúng tôi. Chiếc UAV này là hệ quả từ cuộc tấn công vào St. Petersburg”. Ông cũng xác định đây là mẫu UAV FVP-1 của Ukraine.

Theo Thống đốc St. Petersburg, Aleksandr Beglov, cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào St. Petersburg đêm 18-10 đã khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vụ việc cũng làm hư hại hơn chục tòa nhà chung cư và gây ra hỏa hoạn tại 1 kho dầu.

Moscow đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga, gọi đây là những hành động “khủng bố” nhằm bù đắp cho các thất bại trên chiến trường, nơi các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tiến quân.

Mặc dù xác định chiếc UAV thuộc về Ukraine, Lithuania vẫn đổ lỗi cho Nga về sự việc này. Trong khi đó, Kiev bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc liên quan đến chiếc UAV, đồng thời cho rằng các hành động của Nga mới là “nguyên nhân gốc rễ dẫn đến những mối đe dọa an ninh trong khu vực của chúng ta”.