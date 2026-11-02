Máy bay Mỹ lao xuống gần mặt đường, bốc cháy dữ dội, 9 người tử vong thương tâm

ANTD.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết, toàn bộ 9 người trên chiếc máy bay phản lực thương mại gặp nạn tại khu dân cư ở bang Florida vào ngày 1-11, đều đã tử vong.

Hiện trường vụ máy bay rơi. Nguồn: ABC7 Chicago

Chiếc máy bay bốc cháy dữ dội, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ. Phi cơ này đã không rơi trúng các ngôi nhà mà lao xuống gần một tuyến đường đông đúc.

Trên mạng xã hội X hôm 1-11, Bộ trưởng Duffy cho biết chiếc Learjet 60 đã rơi tại hạt Palm Beach vào lúc 12h50 cùng ngày, đồng thời gọi đây là một “thảm kịch kinh hoàng”. Ông cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang cử một đội ngũ đến hỗ trợ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo FAA, máy bay này khởi hành từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas và đang trên hành trình đến Bahamas. Hiện tại, các cơ quan chức năng chưa đưa ra thông tin về nguyên nhân khiến máy bay rơi cũng như danh tính những người có mặt trên chuyến bay.

Ông Jim Reynolds, người phát ngôn sân bay, xác nhận đây là một máy bay tư nhân nhưng chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về những người trên máy bay. “Đây thực sự là một thảm kịch”, ông nói và cho biết số hiệu đuôi của máy bay này là N722BD.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc máy bay lao từ trên cao xuống, va chạm gần mặt đường rồi phát nổ. Ngọn lửa bùng lên xung quanh các mảnh vỡ nằm rải rác bên miệng hố va chạm, trong khi nhiều người có mặt tại hiện trường tỏ ra bàng hoàng khi thấy máy bay rơi chỉ cách các ngôi nhà vài bước chân và cách các phương tiện đang lưu thông trên đường một khoảng cách rất ngắn. Khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn. Hiện chưa rõ liệu vụ rơi máy bay có gây hư hại cho các ngôi nhà gần đó hay không.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach đã phong tỏa các tuyến đường gần đó theo cả hai hướng và khuyến cáo người lái xe tránh xa khu vực này. Lực lượng cứu hỏa cùng các đội ứng cứu khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Một phụ nữ làm việc gần đó cho biết tình trạng mất điện đã xảy ra trong khu vực khoảng 2 giờ sau vụ tai nạn. Các tình tiết liên quan đến vụ rơi máy bay hiện đang được điều tra, làm rõ.