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Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026: Các tác phẩm tác giả xuất sắc đạt giải vàng

ANTD.VN -  Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch và nhà báo Đỗ Đức Hoàng - Phó tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan đã trao giải vàng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc trong các thể loại: Chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo, tác phẩm phát thanh, tác phẩm điện ảnh, video trên nền tảng số, tác phẩm nghệ thuật và chuyên biệt và tác phẩm phóng sự.

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