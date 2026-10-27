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CATP Hà Nội nhất toàn đoàn Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

ANTD.VN - Giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 - Danh hiệu nhất toàn đoàn đã thuộc về đoàn Công an thành phố Hà Nội. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an thành phố Hà Nội - đơn vị có thành tích xuất sắc toàn diện, sở hữu nhiều tác phẩm chất lượng, thể hiện sức sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và đầu tư nghiêm túc trong suốt quá trình tham gia Liên hoan. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Công an Thủ đô đã đón nhận vinh dự và niềm tự hào này.

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