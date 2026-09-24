Lầu Năm Góc điều tra vụ linh kiện F-35 bị chuyển đến Hồng Kông (Trung Quốc)

ANTD.VN - Lầu Năm Góc đang điều tra nguyên nhân một lô linh kiện của tiêm kích tàng hình F-35 bị chuyển nhầm tới Hồng Kông (Trung Quốc) trong khi truyền thông cho biết các bộ phận này hiện nằm dưới sự kiểm soát của phía Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Mỹ

Văn phòng Chương trình hỗn hợp F-35 xác nhận đã xảy ra “vấn đề vận chuyển” đối với một số linh kiện F-35 không còn khả năng hoạt động.

Cơ quan này đang phối hợp với giới chức Mỹ và các đối tác để thu hồi lô hàng, làm rõ sự việc và tăng cường biện pháp bảo vệ nhằm ngăn tình huống tương tự tái diễn.

Lô hàng gồm mái che buồng lái và cửa khoang vũ khí, được chuyển từ Australia tới Mỹ hồi cuối tháng 5-2026 để sửa chữa hoặc tiêu hủy.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, số linh kiện bất ngờ bị chuyển hướng tới Hồng Kông (Trung Quốc). Nguyên nhân thay đổi lộ trình hiện chưa được xác định.

Các nguồn tin cho biết hai bộ phận đều được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar, góp phần duy trì khả năng tàng hình của F-35.

Sự việc vì vậy đã khiến một số nghị sĩ Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể nghiên cứu vật liệu, cấu trúc hoặc công nghệ liên quan chương trình máy bay chiến đấu tối mật này.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles thừa nhận các kinh kiện đã đến Hồng Kông (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ông Richard Marles khẳng định, theo thông tin ông nhận được, lô hàng không chứa thiết bị hoặc linh kiện nhạy cảm. Canberra đang phối hợp với Washington và nhà thầu chính Lockheed Martin để hỗ trợ điều tra.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không biết về sự việc.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, tích hợp vật liệu tàng hình, radar, cảm biến và hệ thống kết nối tác chiến tiên tiến.