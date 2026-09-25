Kết nối doanh nghiệp đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ mới nổi

ANTD.VN - Ngày 25-9, Bộ GD-ĐT cho biết có 100 trường ĐH, CĐ và 55 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục... sẽ cùng trao đổi về nhu cầu nhân lực, yêu cầu đào tạo và khả năng hợp tác.

Cơ hội để các trường đại học và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu nhân lực, yêu cầu đào tạo và khả năng hợp tác.

Ngày 25-9, Bộ GD-ĐT cho biết, Diễn đàn hợp tác nhà trường - doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Kết nối đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi” diễn ra vào ngày 28-9 thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng và 55 doanh nghiệp tham dự.

Các doanh nghiệp tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục, nhân sự, tài chính - ngân hàng, sản xuất, logistics… Qua đó, Diễn đàn tạo không gian để nhà trường và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu nhân lực, yêu cầu đào tạo và khả năng hợp tác.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Luật Công nghiệp công nghệ số cũng tạo thêm cơ sở pháp lý thúc đẩy gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực số.

Qua đó, tăng cường kết nối nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp với hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác, đặt hàng đào tạo ngày càng thực chất, hiệu quả.

Điểm nhấn của diễn đàn là lễ ký kết hợp tác và chương trình kết nối bàn tròn giữa trường đại học và doanh nghiệp. Dự kiến 15 thỏa thuận hợp tác được ký kết trực tiếp tại Diễn đàn, tạo tiền đề triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.