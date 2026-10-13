Houthi cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tham gia chiến dịch quân sự của Saudi Arabia

ANTD.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo Mỹ không nên tham gia chiến dịch quân sự của Saudi Arabia, đồng thời đe dọa sẽ tấn công lực lượng Mỹ nếu Washington can thiệp vào cuộc xung đột đang leo thang.

Máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ ngày 24-2-2026. Ảnh minh họa: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ

Mới đây, trả lời phỏng vấn đài RT của Nga, các quan chức Houthi tại Sanaa - nơi do Houthi kiểm soát - cảnh báo rằng sự can thiệp quân sự của Mỹ sẽ châm ngòi cho các hành động trả đũa, bao gồm việc nhắm vào các tàu chiến Mỹ trên Biển Đỏ và Eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.

Lời cảnh báo nêu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, Washington sẽ “xem xét” việc tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia chống lại phong trào được Iran hậu thuẫn này.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giao tranh leo thang dữ dội giữa lực lượng Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Tình hình đối đầu trở nên căng thẳng hơn sau các cuộc tấn công gây thương vong của Houthi nhắm vào sân bay quốc tế ở Saudi Arabia.

Theo số liệu mới nhất, cuộc tấn công vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh hôm 10-10 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng (trong đó có 1 công dân Mỹ) và hơn 300 người bị thương. Một cuộc tấn công khác hôm 11-10 đã làm 1 người chết và 11 người khác bị thương.

Trong những tuần gần đây, Phong trào Hồi giáo Houthi đã đạt được những bước tiến lớn về lãnh thổ ở Tây Nam Yemen, mở rộng quyền kiểm soát dọc theo bờ Biển Đỏ và khu vực xung quanh Eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến đường thủy hẹp nối Biển Đỏ với Vịnh Aden này là một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới.