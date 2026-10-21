Điểm hẹn cảm xúc và không gian sáng tạo của Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

ANTD.VN - Trong sắc thu tháng 10, Thành phố Hà Nội hân hoan chào đón các đại biểu về dự Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV (diễn ra từ ngày 22 đến 27/10/2026). Không chỉ là nơi đánh giá các tác phẩm nghiệp vụ, không gian văn hóa Thủ đô với những góc phố cổ kính, tháp Rùa, cầu Long Biên và hương cốm lãng mạn hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm sâu sắc, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho những người làm báo, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân.