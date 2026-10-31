Chuyên gia Nga tử vong khi rà phá bom mìn tại Oleshky

ANTD.VN - Chuyên gia xử lý bom mìn người Nga cùng 1 người khác đã tử vong trong lúc rà phá bom mìn để mở đường cho một sứ mệnh nhân đạo của Nga và Ukraine với sự hỗ trợ từ phía Mỹ.

Thông tin về các trường hợp tử vong nêu trên tại vùng Kherson đã được bà Yana Lantratova, quan chức phụ trách nhân quyền của Nga, công bố vào ngày 30-10. Bà đã thông tin tới các phóng viên về công tác chuẩn bị vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến thành phố tiền tuyến Oleshky, đồng thời sơ tán những cư dân có nguyện vọng rời đi.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết quân nhân thiệt mạng là Trung sĩ Andrey Vedernikov, thuộc Sư đoàn Lính dù số 98. Theo Bộ này, Vedernikov tử vong khi đang cố gắng vô hiệu hóa một thiết bị nổ được thả từ thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Bà Lantratova đã tổ chức cuộc họp báo cùng với người đồng cấp phía Ukraine, ông Dmitry Lubinets, tại thị trấn Armyansk - cách Oleshky khoảng 90 km. Hoạt động nhân đạo này được thực hiện với vai trò trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Bà Lantratova cho biết, ban tổ chức đã huy động 25 xe buýt với sức chứa ít nhất 750 người, cùng các phương tiện chuyên dụng dành cho khoảng 30 người bị hạn chế khả năng vận động, 9 xe cứu thương và hơn 50 nhân viên y tế.

Ảnh minh họa: Sputnik

Trong khi đó, ông Lubinets nói rằng lệnh ngừng bắn quanh khu vực Oleshky đã được duy trì ổn định trong hơn 75 giờ mà không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào; đây là khoảng thời gian tạm dừng giao tranh dài nhất kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Ông bày tỏ hy vọng thỏa thuận này có thể trở thành hình mẫu cho các hoạt động tương tự tại những khu vực khác.

Sứ mệnh nhân đạo hôm 30-10 nhằm mục đích cung cấp các nhu yếu phẩm theo yêu cầu của người dân địa phương, bao gồm thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men và các đồ dùng vệ sinh cá nhân. Những người sơ tán sẽ được hỗ trợ di chuyển đến Nga hoặc Ukraine, tùy theo nguyện vọng của họ.

Cuộc họp báo chung diễn ra bên cạnh đoàn xe vận chuyển, với sự tham gia của hàng chục phóng viên đến từ Nga, Ukraine và Mỹ. Ban tổ chức cho biết họ muốn đảm bảo sự minh bạch tối đa trong suốt quá trình thực hiện sứ mệnh nhân đạo này.