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Chương trình Gala chính luận nghệ thuật đặc biệt “ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn"

P.V

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Bộ Công an trân trọng giới thiệu Chương trình Gala chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn". Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h00, ngày 30/6/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (TP Hà Nội).

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