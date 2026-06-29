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Siết mạnh chế tài, nhiều trường hợp có thể bị cấm bay vĩnh viễn từ ngày 1/7 | ATV ngày 29/6/2026
Kim Tuấn
29/06/2026 13:24
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ANTD.VN - Bản tin ATV của Báo An ninh Thủ đô ngày 29/6/2026.
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