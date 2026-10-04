Chủ động rà soát, hoàn thành cập nhật và làm sạch dữ liệu công nhân, doanh nghiệp

ANTD.VN - Với sự chủ động của lực lượng Công an và sự phối hợp tích cực từ các doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 9-2026, Công an phường Xuân Phương, Hà Nội đã hoàn thành cập nhật dữ liệu của 32/32 doanh nghiệp với hơn 1.600 công nhân.

Thượng tá Hoàng Tiến Thành, Trưởng Công an phường Xuân Phương cho biết, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, Công an phường Xuân Phương đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu liên quan đến công nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

CBCS Công an phường Xuân Phương chủ động trao đổi với các doanh nghiệp trên địa bàn

Điển hình như trong tháng 9 vừa qua, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm phối hợp rà soát, cung cấp, cập nhật thông tin liên quan đến nhóm nghề nghiệp công nhân theo quy định.

"Bởi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu dân cư, bảo đảm thông tin về người lao động, đơn vị sử dụng lao động và tình trạng cư trú được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời" - chỉ huy Công an phương Xuân Phương nhìn nhận.

Xác định dữ liệu dân cư là nền tảng phục vụ công tác quản lý địa bàn, Công an phường chú trọng vận động các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, đồng thời hướng dẫn người lao động chủ động kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh dữ liệu khi có thay đổi.

Công an phường Xuân Phương hoàn thành cập nhật dữ liệu của doanh nghiệp và công nhân

Quá trình triển khai được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp và người lao động, bảo đảm thông tin được thu thập trung thực, thống nhất, hạn chế sai sót, trùng lặp hoặc thiếu dữ liệu.

Việc cập nhật thông tin về nơi làm việc, ngành nghề, đơn vị sử dụng lao động và tình trạng cư trú không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu của lực lượng Công an.

Trên cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, lực lượng Công an có thêm thông tin phục vụ công tác phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trước những tình huống phức tạp.

Đặc biệt, tại các khu vực tập trung đông công nhân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc nắm chắc thông tin về người lao động và doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Đây cũng là cơ sở hỗ trợ lực lượng Công an chủ động phối hợp với doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Với sự chủ động của lực lượng Công an và sự phối hợp tích cực từ các doanh nghiệp, đến hết tháng 9-2026, Công an phường Xuân Phương đã hoàn thành cập nhật dữ liệu của 32/32 doanh nghiệp với tổng số 1.655 công nhân, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu.

Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Công an phường Xuân Phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, gắn công tác quản lý dữ liệu với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, phục vụ công tác quản lý dân cư và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.