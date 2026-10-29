Châu Âu không được mời tham gia vòng đàm phán hòa bình về Ukraine

ANTD.VN - Ngày 28-10, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết, các quốc gia châu Âu sẽ không được mời tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh: RIA Novosti

Moscow đã đồng ý về nguyên tắc tham gia vòng đàm phán ba bên lần thứ tư, tiếp nối cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg tuần trước. Thời điểm dự kiến ​​có thể là vào giữa tháng 11, với Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc A rập Thống nhất) được đề xuất làm địa điểm tổ chức.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng các cuộc đàm phán ba bên sẽ tiếp tục, với sự tham gia của đại diện từ Nga, Ukraine và Mỹ”, ông Ushakov nói với kênh truyền hình Vesti. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các đại diện châu Âu sẽ không được mời. “Họ có thể tự đến nếu mua vé. Nhưng không ai có ý định mời họ ngồi vào bàn đàm phán cả”, ông nói.

Phát biểu của ông Ushakov được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre thực hiện cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, được cho là kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng chỉ trích sáng kiến của các nhà lãnh đạo Bắc Âu, khẳng định rằng động thái này không hề được phối hợp với các “đối tác châu Âu”.

Mặc dù vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 27-10 cho biết, cả ông Stubb và ông Støre đều không đưa ra đề xuất mới nào nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đã bị loại khỏi cả 3 vòng đàm phán ba bên trước đó và ngày càng mong muốn được trực tiếp tham gia vào tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, họ vẫn giữ nguyên các yêu cầu của mình, bao gồm một lệnh ngừng bắn vô điều kiện - điều mà Moscow liên tục bác bỏ với lập luận rằng việc tạm dừng giao tranh chỉ tạo cơ hội cho Kiev nghỉ ngơi và tái vũ trang bằng các loại khí tài từ phương Tây.

Nga cũng cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò là bên chính cung cấp vũ khí cho Ukraine, góp phần kéo dài cuộc xung đột. Hồi tháng 4, Brussels đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 90 tỷ euro (khoảng 100 tỷ USD) cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, được huy động thông qua thị trường vốn. Moscow vẫn giữ quan điểm rằng việc hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine khiến châu Âu trở thành một bên tham gia cuộc xung đột - điều mà Nga từ lâu đã mô tả là cuộc chiến ủy nhiệm do NATO dẫn đầu.