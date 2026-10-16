Cảnh sát phòng cháy làm việc với các chủ cơ sở có công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 16 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội phối hợp UBND và Công an phường Xuân Phương làm việc với các chủ cơ sở có công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC tại địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 16 làm việc tại phường Xuân Phương

Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị chức năng và 23 chủ cơ sở có công trình vi phạm tại hai tổ dân phố. Tại hội nghị, đại diện UBND phường Xuân Phương đã phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch; đồng thời thông tin các quy định pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, khắc phục các tồn tại, vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Các cơ sở được yêu cầu nghiêm túc chấp hành quy định, khắc phục vi phạm; kiên quyết xử lý các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn, không hợp thức hóa vi phạm.

Qua buổi làm việc, các chủ cơ sở đã nắm được chủ trương, nội dung kế hoạch và định hướng khắc phục những tồn tại, vi phạm; đồng thời phối hợp với UBND phường, Công an phường trong quá trình thực hiện. Thời gian tới, Công an phường Xuân Phương phối hợp với Công ty Điện lực Từ Liêm rà soát các cơ sở chưa khắc phục tồn tại về PCCC, triển khai biện pháp xử lý theo quy định, trong đó có việc yêu cầu ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Thông qua các hoạt động diễn tập, tập huấn, tuyên truyền và rà soát, xử lý vi phạm được triển khai tại các địa bàn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trong công tác PCCC&CNCH. Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

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