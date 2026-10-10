Cần sớm xác minh, giải quyết đơn thư phản ánh của công dân

ANTD.VN - Thêm lá đơn phản ánh của công dân trên địa bàn phường Tây Mỗ liên quan dấu hiệu vi phạm đất đai, đã được gửi về UBND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết…

Cụ thể, ngày 18-8 vừa qua, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã có Thông báo về việc chuyển đơn của hai công dân là bà Nguyễn T.C. và ông Lê Đ.M. (ở Tây Mỗ, Hà Nội) đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, 2 công dân trên có đơn phản ánh, tố cáo nhiều dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị xảy ra trong thời gian dài trên địa bàn phường Đại Mỗ trước đây, nay thuộc phường Tây Mỗ.

Công an phản ánh công tác quản lý trật tự xây dựng ở phường Tây Mỗ thời gian qua có dấu hiệu bị buông lỏng

Cụ thể, tại khu vực ao chuôm Bà Đẻ (chợ Chiều), trước đây được sử dụng làm khu tiêu thoát nước và phục vụ tưới tiêu. Nhưng đã xuất hiện tình trạng san lấp, mua bán đất nông nghiệp và xây dựng trái phép.

Ngoài ra, công dân cũng phản ánh nhiều thửa đất công tại khu dân cư Giao Quang, dù đã có quyết định thu hồi nhưng vẫn phát sinh việc mua bán, xây dựng nhà ở.

Theo tìm hiểu, những bức xúc, phản ánh của công dân nêu trên đã hình thành từ lâu, nhưng công tác xác minh, giải quyết và trả lời vẫn chưa thấu đáo, dẫn đến tình trạng đơn thư kéo dài.

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Trước đó, Tòa án nhân dân Tối cao cũng đã tiếp nhận và chuyển đơn thư của công dân phản ánh dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Đại Mỗ (cũ), đến UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết.

Và từ năm 2025, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã nhận được đơn của 2 công dân Nguyễn T.C. và ông Lê Đ.M, phản ánh về dấu hiệu vi phạm trong trật tự xây dựng ở cơ sở.

Đề nghị cơ quan đối với những đơn thư phản ánh trước những sự việc cụ thể, cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền cần sớm xem xét, giải quyết dứt điểm, trả lời công khai, rõ ràng tính đúng - sai trong những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; tránh để đơn thư kéo dài, gây ảnh hưởng dư luận địa phương và chính trách nhiệm, công việc của cơ quan công quyền.