Các tác phẩm giành giải Bạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026
ANTD.VN - Các tác phẩm giành giải Bạc cho các thể loại: Chương trình, chuyên mục An ninh Trật tự; Chuyên đề Khoa giáo; Tác phẩm Phát thanh; Tác phẩm Điện ảnh. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan và Đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc ANTV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Liên hoan trao giải cho các tác giả.