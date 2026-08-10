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Ứng dụng công nghệ trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Tú Anh - Văn Sơn

ANTD.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác phòng cháy, chữa cháy cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Việc ứng dụng khoa học công nghệ và các giải pháp số đang từng bước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, tuyên truyền và xử lý các tình huống cháy nổ. Từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, nhiều mô hình, cách làm mới đã cho thấy hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường an toàn hơn cho người dân.

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