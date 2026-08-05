"Đừng hỏi vì sao anh lại phản ứng nhanh đến thế"

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện video tuyên truyền “Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc” hưởng ứng cuộc thi “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phát động. Sản phẩm tôn vinh sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an ngày đêm rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đồng thời, đây là lời hiệu triệu người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với tụ tập gây rối, đua xe trái phép và bạo lực.