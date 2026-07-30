Hình ảnh ấn tượng của CBCS Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm tại Hội thao CAND 2026

ANTD.VN - Không khí Vòng chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026 đang nóng lên từng ngày tại thành phố Đà Nẵng. Các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra liên tục để chuẩn bị cho đêm khai mạc hoành tráng. Vòng Chung kết Hội thao Thể thao CAND 2026 tại Đà Nẵng quy tụ hơn 4.700 vận động viên với nhiều môn thi mới lạ. Từ ngày 29/7 đến 1/8, người dân và du khách được mãn nhãn trước những màn biểu diễn khí công, võ thuật, kỵ binh và mô tô đặc chủng. Đêm khai mạc 1/8 tại Công viên Biển Đông bố trí 4.000 chỗ ngồi miễn phí, khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ.