Trực thăng CH-47F Italy rơi khi huấn luyện, 4 người thiệt mạng

ANTD.VN - Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook của Italy rơi tại Bosnia và Herzegovina trong buổi huấn luyện, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Trực thăng quân sự CH-47F Chinook của Italy gặp nạn ngày 29/10 trong buổi huấn luyện định kỳ gần thị trấn Brcko, miền bắc Bosnia và Herzegovina, theo thông báo của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Âu (EUFOR).

Video tại hiện trường cho thấy chiếc trực thăng lấy độ cao trước khi mất kiểm soát, xoay nhiều vòng rồi lao thẳng xuống đất. Máy bay vỡ nát sau cú va chạm.

Người phát ngôn bệnh viện địa phương Salih Ibrahimbegovic cho biết có 15 người trên trực thăng khi tai nạn xảy ra. Ba người tử vong tại hiện trường, một người chết sau khi được đưa đến bệnh viện. 11 người bị thương đang được điều trị.

Chính phủ Italy xác nhận toàn bộ người trên máy bay đều là công dân nước này. Trong số 4 người thiệt mạng có 2 quân nhân và 2 tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ.

Khoảnh khắc trực thăng bị rơi

EUFOR cho biết đang tiến hành điều tra toàn diện nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng này khẳng định sự cố không gây thương vong cho dân thường, đồng thời không làm hư hại cơ sở hạ tầng, tài sản hoặc phương tiện dân sự. Các thông tin tiếp theo sẽ được công bố sau khi dữ liệu được xác minh.

CH-47F Chinook là phiên bản hiện đại của dòng trực thăng vận tải hạng nặng do Mỹ phát triển, được sử dụng rộng rãi trong quân đội Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh. Máy bay có thiết kế hai rotor chính bố trí nối tiếp, giúp tạo lực nâng lớn để vận chuyển binh sĩ, hàng hóa và trang thiết bị quân sự.

Dòng trực thăng này thường đảm nhiệm nhiệm vụ vận tải chiến thuật, tiếp tế cho các đơn vị hoạt động ở địa hình khó tiếp cận và hỗ trợ triển khai lực lượng. Khả năng chuyên chở hàng hóa nặng khiến Chinook trở thành một trong những phương tiện vận tải đường không quan trọng của nhiều quân đội.