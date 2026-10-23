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Bản hùng ca dấn thân của người chiến sĩ Công an làm báo

Lam Thanh

ANTD.VN -Giữa không gian công nghệ số hội tụ và lan tỏa của Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV – 2026 mở ra một bản hùng ca đương đại đầy cảm xúc. Chương trình đưa khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc tự hào của những người chiến sĩ làm báo đến những khoảnh khắc nghẹt thở, nhân văn nơi tuyến đầu gian khó – nơi người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ vững vàng tay máy mà còn sắc bén ngòi bút, khắc họa trọn vẹn phẩm chất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

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