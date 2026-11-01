Xem những tay đua so tài dưới đầm lầy tại Đồng Mô

ANTD.VN - Tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL VOC 2026, đường đua đầm lầy không chỉ thử thách tay lái, mà còn chực chờ "nuốt chửng" bất kỳ cỗ xe. Trong đường đua được đánh giá khốc liệt nhất của PVOIL VOC 2026, điều gì đã xảy ra khiến ngay cả những tay đua lão luyện nhất cũng phải thót tim, vắt kiệt thể lực và bứt phá. Hãy cùng xem những hình ảnh thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và tinh thần thép của những tay đua off-road chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.