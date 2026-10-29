Singapore triệu tập lãnh đạo 10 doanh nghiệp vì khói mù, chuẩn bị siết luật xuyên biên giới

ANTD.VN - Singapore ngày 28-10 đã triệu tập lãnh đạo của 10 doanh nghiệp đăng ký tại nước này bị nghi liên quan đến các vụ cháy rừng gây khói mù ở Indonesia, đồng thời cảnh báo sẽ sửa luật để tăng quyền điều tra và xử lý các tổ chức không hợp tác.

Khói mù dày đặc bao phủ bầu trời khu vực trung tâm thương mại của Singapore

Các doanh nghiệp được yêu cầu hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra về nguồn gốc các đám cháy khiến chất lượng không khí tại Singapore có thời điểm rơi xuống mức “rất không lành mạnh”.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Cấp cao K. Shanmugam nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ không phải là “đổ lỗi" mà là xác định rõ trách nhiệm nếu có.

Ông cho rằng khói mù không phải hiện tượng tự nhiên mà xuất phát từ các vụ cháy liên quan đến những hoạt động kinh doanh thiếu trách nhiệm.

“Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý và quản lý hiện có để xác định trách nhiệm và xử lý những bên có liên quan”, ông Shanmugam nói.

Theo giới chức Singapore, các doanh nghiệp có hiện diện tại nước này phải bảo đảm hoạt động và chuỗi cung ứng của mình không góp phần gây ra khói mù xuyên biên giới.

Nhà chức trách sẽ xem xét không chỉ hoạt động trực tiếp mà cả các mối quan hệ doanh nghiệp, công ty liên kết và chuỗi cung ứng.

Trước đó, ngày 23-10, Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore đã gửi thông báo tới 10 doanh nghiệp theo Đạo luật Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, yêu cầu cung cấp thông tin về các công ty liên quan tại Indonesia, khu vực nhượng quyền đất, biện pháp phòng chống cháy và hoạt động chữa cháy tại hiện trường.

Sau cuộc họp, các doanh nghiệp cam kết sẽ hợp tác với cơ quan chức năng. Chính phủ Singapore cũng tiết lộ kế hoạch sửa đổi Đạo luật Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong kỳ họp Quốc hội tới.

Theo đề xuất mới, việc từ chối tham gia đánh giá độc lập hoặc không hợp tác đầy đủ với điều tra có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.

Trong số các doanh nghiệp bị điều tra có nhiều tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dầu cọ và lâm nghiệp như Wilmar International, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Bumitama Agri và các công ty thuộc nhóm Sinar Mas.

Singapore đang đối mặt một trong những đợt khói mù nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chính phủ cho rằng việc buộc các doanh nghiệp có liên hệ với các vụ cháy phải minh bạch thông tin là bước cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn tái diễn các cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới.