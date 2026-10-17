Khói mù khiến chất lượng không khí Singapore xuống mức rất xấu

ANTD.VN - Chất lượng không khí tại Singapore tiếp tục suy giảm ngày 16-10, khi chỉ số ô nhiễm không khí PSI trong 24 giờ ở 3 trong số 5 khu vực của quốc đảo này tăng lên mức “rất không lành mạnh”.

Khói mù bao phủ bầu trời Singapore ngày 16-10-2026

Lúc 15h, khu vực trung tâm Singapore ghi nhận PSI ở mức 229, cao nhất kể từ đầu năm.

Chỉ số tại miền Đông và miền Tây cùng ở mức 205, trong khi miền Bắc và miền Nam lần lượt ghi nhận 157 và 185, thuộc ngưỡng “không lành mạnh”.

Theo hệ thống phân loại của Singapore, PSI từ 101- 200 được coi là không lành mạnh, từ 201-300 là rất không lành mạnh, còn trên 300 thuộc mức nguy hiểm.

Không khí ở Singapore đang ở mức rất xấu



Nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình theo giờ cũng tăng cao, đạt 182 µg/m3 tại khu vực trung tâm và 156 µg/m3 ở miền Tây. Những khu vực còn lại ghi nhận mức từ 109 đến 150 µg/m3.

Singapore đã trải qua gần hai tuần liên tiếp có ít nhất một khu vực bị ô nhiễm ở mức không lành mạnh.

Trước tình trạng khói mù nghiêm trọng, Cơ quan Thể thao Singapore tạm đóng cửa toàn bộ cơ sở thể thao ngoài trời và không có điều hòa thuộc hệ thống ActiveSG.

Chính phủ cũng đẩy nhanh việc phân phối khẩu trang cho những nhóm dễ bị tổn thương.

Người dân được khuyến cáo mang khẩu trang khi ra ngoài trời

Bộ Y tế Singapore khuyến cáo người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh tim, phổi mạn tính tránh hoạt động ngoài trời khi PM2.5 theo giờ nằm trong khoảng 151-250 µg/m3.

Người dân nếu cần ra ngoài trong điều kiện ô nhiễm được khuyến nghị sử dụng khẩu trang N95 hoặc loại có khả năng bảo vệ tương đương như KN95, FFP2 và KF94.

Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore đang xác định những doanh nghiệp có thể liên quan đến các vụ cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia, nguồn gây ra đợt khói mù hiện nay.

Chính phủ có thể áp dụng Đạo luật Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới và phối hợp với các nước khác để xử lý nếu có đủ căn cứ.