Thái Lan: Thiếu lao động trầm trọng, trái cây để chín rụng trên cây

ANTD.VN - Tình trạng thiếu hụt lao động nhập cư ngày càng nghiêm trọng đang gây ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp Thái Lan, khiến nhiều loại trái cây không được thu hoạch kịp thời và phải để thối trên cây.

Công nhân thu hoạch sầu riêng tại một trang trại ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan

Tại tỉnh Chanthaburi, một trong những vùng trồng trái cây lớn nhất Thái Lan, nông dân đang phải đối mặt với bài toán chi phí nhân công tăng vọt.

Ông Jomsak Putirattana, người trồng sầu riêng, măng cụt và chôm chôm, cho biết sau khi 5 lao động Campuchia của ông rời đi do các ảnh hưởng từ căng thẳng biên giới, việc tìm người thay thế trở nên vô cùng khó khăn.

Theo ông Jomsak, tiền công lao động thời vụ đã tăng từ khoảng 350-400 baht/ngày lên 800-1.000 baht/ngày (650.000-800.000 đồng).

Chi phí cao khiến nhiều loại trái cây có giá trị thấp không còn đủ lợi nhuận để thu hoạch. “Chúng tôi phải lựa chọn loại quả nào đáng để hái và loại nào phải để thối trên cây”, ông nói.

Cuộc khủng hoảng lao động phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của Thái Lan vào nguồn nhân công nước ngoài trong bối cảnh xã hội già hóa nhanh chóng.

Lao động nhập cư hiện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động của nước này, chủ yếu đến từ Myanmar, Campuchia và Lào.

Ngành nông nghiệp Thái Lan đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân công

Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị đang làm suy giảm nguồn cung lao động.

Căng thẳng với Campuchia đã khiến nhiều lao động Campuchia quay về nước, trong khi bất ổn chính trị và các hạn chế tuyển dụng tại Myanmar khiến quá trình tuyển lao động mới kéo dài từ 6-8 tháng.

Nhiều ngành kinh tế khác của Thái Lan như xây dựng, sản xuất, dịch vụ nhà hàng và bán lẻ cũng đang đối mặt tình trạng thiếu nhân công.

Nhiều doanh nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt để thu hút lao động bằng mức lương ngày càng cao.

Chính phủ Thái Lan đang xem xét mở rộng nguồn tuyển dụng lao động từ các quốc gia như Sri Lanka, Nepal và Bangladesh, thay vì chỉ phụ thuộc vào các nước láng giềng truyền thống.

Giới chuyên gia nhận định tình trạng thiếu lao động không chỉ là vấn đề ngắn hạn mà còn là hệ quả của xu hướng già hóa dân số tại Thái Lan.

Nếu không tìm được giải pháp lâu dài, ngành nông nghiệp nước này có thể tiếp tục đối mặt với nguy cơ sản lượng sụt giảm và chi phí sản xuất tăng cao trong những năm tới.