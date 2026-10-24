3 tàu chở dầu diesel của Nga thẳng tiến tới Mỹ

ANTD.VN - Ngày 23-10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo, Nga đã điều 3 tàu chở dầu diesel hướng tới Mỹ, theo một thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trạm xuất dầu của Nga tại Primorsk, Nga. Ảnh: Sputnik

Phó Thủ tướng Novak cho biết các tàu này hiện đang trên đường tới bờ biển phía Đông Đại Tây Dương, đồng thời nói thêm rằng phần lớn nguồn cung nhiên liệu bổ sung này có thể đến từ Tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga. “Theo các thỏa thuận đã công bố trước đó nhằm tăng cường nguồn cung cho thị trường dầu diesel toàn cầu, Nga sẽ đảm bảo cung cấp thêm dầu diesel cho các thị trường thế giới cũng như Mỹ”, ông nói.

Moscow đã nới lỏng những hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel, cho phép các công ty Nga vận chuyển tới 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường quốc tế trong tháng 10, trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Những lô hàng này được sắp xếp với sự hỗ trợ đáng kể từ Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).

Trước đó cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết các đợt giao hàng tiếp theo sẽ được thực hiện thường xuyên. Ông xác nhận con tàu đầu tiên đã khởi hành tới nơi tiếp nhận nhưng không nêu tên tàu đó.

Các tổ chức theo dõi hàng hải xác định một trong những tàu này là tàu Agioi Fanendes treo cờ Malta, chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel. Tàu được cho là đã rời cảng Primorsk của Nga trên Biển Baltic và đang hướng tới New York (Mỹ).

Tổ chức TankerTrackers ghi nhận tổng cộng 3 tàu đã tiếp nhận dầu diesel tại các cảng của Nga và khai báo điểm đến là Mỹ. Tuy nhiên, tên cụ thể của các tàu này cũng như cảng dỡ hàng cuối cùng vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Kremlin.ru/White House

Các đợt giao hàng này diễn ra sau cuộc điện đàm ngày 9-10 giữa ông Putin và ông Trump. Sau cuộc trao đổi đó, Tổng thống Mỹ thông báo rằng Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11, thêm 1 triệu tấn nữa ngay sau đó, và có thể có thêm các lô hàng khác tùy thuộc vào công suất lọc dầu. Sau đó, Washington đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời, cho phép nhập khẩu dầu diesel từ Nga, qua đó đảo ngược các hạn chế từng được áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2022.

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh ông Trump đang chịu áp lực ngày càng lớn về việc phải kéo giảm giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng vọt lên trên 6,50 USD/gallon vào tháng 9, thậm chí vượt 8 USD/gallon tại một số khu vực ở bang California. Tình trạng này xảy ra giữa lúc nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do cuộc chiến giữa một bên là Mỹ - Israel với một bên là Iran, cùng các hạn chế đối với hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz.