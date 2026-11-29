ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ hơn 8 triệu viên ma túy methamphetamine sau khi một tài xế bỏ xe chạy trốn ngay trước chốt kiểm tra, khiến chiếc xe tiếp tục lao về phía trước và đâm vào xe cảnh sát.

Chiếc xe tải chở ma túy bị bỏ lại khi tài xế bỏ trốn

Lực lượng chức năng tỉnh Phetchabun phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Thái Lan lập chốt kiểm tra trên tuyến đường Saraburi-Lom Sak từ tối 26-11 nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy.

Sau khi chốt kiểm tra được triển khai chưa đầy 30 phút, vào khoảng 21h30, một xe tải nhỏ di chuyển hướng về phía chốt kiểm tra.

Khi còn cách chốt khoảng 50m, tài xế đã nhảy khỏi xe rồi bỏ chạy, để phương tiện tự lăn bánh và va chạm với một xe cảnh sát.

Bị truy đuổi, tài xế đã chạy trốn vào khu rừng bên đường và mất dấu trong bóng đêm.

Khi kiểm tra phương tiện, cảnh sát không thấy có người trên xe và tìm thấy 32 bao tải chứa khoảng 8,05 triệu viên methamphetamine được ngụy trang trong các bao phân bón.

Toàn bộ số ma túy đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm bỏ trốn và mở rộng điều tra nhằm xác định các đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển ma túy này.

Đây được xem là một trong những vụ thu giữ ma túy quy mô lớn tại Thái Lan trong thời gian gần đây.