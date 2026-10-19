Sôi nổi không khí chuẩn bị tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

ANTD.VN - Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV đang đến gần. Tại các đơn vị trên cả nước, không khí chuẩn bị cho ngày hội của những người làm truyền thông CAND đang diễn ra khẩn trương. Cùng với sự đầu tư về nội dung tác phẩm, các đơn vị cũng chú trọng đổi mới cách thể hiện, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, tư duy sáng tạo, để mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực đời sống mà còn tạo được dấu ấn riêng.