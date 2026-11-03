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Dấu vết số có thể là chìa khóa giúp phát hiện và xử lý tội phạm

TN

ANTD.VN - Trong bối cảnh các giao dịch hoạt động liên lạc ngày càng phát triển trên môi trường số, việc xác thực danh tính người sử dụng trở thành yêu cầu quan trọng để bảo đảm an toàn và phòng ngừa vi phạm. Vậy làm thế nào để hạn chế tình trạng lợi dụng danh tính không chính chủ, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng xác minh, truy vết khi xảy ra lừa đảo? Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong quá trình xây dựng luật định danh và xác thực điện tử.

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