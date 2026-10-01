Phát biểu đáng chú ý của Tổng Thư ký LHQ nhân Ngày quốc tế Xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres bày tỏ việc cảm thấy rõ ràng nguy cơ thiếu tiến triển trong các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres. Ảnh: AFP

Hôm 29-9, ông Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp toàn thể nhân Ngày quốc tế Xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, được tổ chức tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ.

“Chúng ta đang ở thời điểm nguy hiểm nhất về hạt nhân kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo và cho biết thêm rằng các kho vũ khí hạt nhân đang được mở rộng và hiện đại hóa.

Ông Guterres lưu ý, hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào tháng 2 năm nay. Ông cũng cho biết vào tháng 5, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã không thể đạt được đồng thuận về kết quả thực chất.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc mô tả những bước thụt lùi này “không chỉ đơn thuần là thất bại về ngoại giao” mà là “tín hiệu cảnh báo”. Ông kêu gọi các cường quốc hạt nhân “quay trở lại đối thoại để ngăn chặn bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào”.

Hồi tháng 3 năm nay, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) công bố báo cáo ước tính số lượng vũ khí hạt nhân sẵn sàng sử dụng nhanh chóng đã đạt 9.745 vào năm ngoái, tăng 141 đầu đạn so với năm 2024.

Con số này tương đương với 135.000 quả bom có sức công phá như quả bom do Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945, theo AFP.