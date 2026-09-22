Mỹ từ chối cấp thị thực cho nhiều thành viên phái đoàn Iran dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

ANTD.VN - Văn phòng Tổng thống Iran ngày 21-9 xác nhận Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho đội ngũ truyền thông tháp tùng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới New York dự Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), khiến chuyến đi của ông không có báo chí tháp tùng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tham dự phiên họp Đại hội đồng LHQ tại trụ sở LHQ, ngày 25-9-2025

"Trong một động thái thù địch chưa từng có tiền lệ của chính phủ Mỹ, ông Trump đã từ chối cấp thị thực Mỹ cho một số thành viên trong phái đoàn cấp cao của Tổng thống, bao gồm cả các thành viên trong nhóm truyền thông của ông" - Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin.

Theo thông báo của quan chức phụ trách quan hệ công chúng của Văn phòng Tổng thống Iran Habibollah Abbasi, Tổng thống Pezeshkian sẽ lên đường tới New York vào ngày 22-9 để tham dự phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ và dự kiến phát biểu vào ngày 23-9.

Một phái đoàn cấp cao bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ tháp tùng Tổng thống.

Trước đó, ngày 17-9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thị thực cho "phái đoàn nòng cốt" của Iran cùng các nhân viên thiết yếu. Phái đoàn nòng cốt này bao gồm Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Araghchi.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Phù hợp với nghĩa vụ của nước chủ nhà, phái đoàn nòng cốt của Iran sẽ có thể tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ. Phái đoàn sẽ bị hạn chế đi lại và bị cấm mua các mặt hàng xa xỉ cũng như một số hàng hóa khác theo chính sách của chúng tôi. Phái đoàn năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái".

Theo Thỏa thuận Trụ sở LHQ năm 1947, Mỹ với tư cách nước chủ nhà có nghĩa vụ tạo điều kiện cấp visa cho các phái đoàn dự họp, song Washington cho rằng có thể từ chối hoặc hạn chế vì lý do an ninh và chính sách đối ngoại.

Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28-9 tại New York.