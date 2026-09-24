Máy bay Boeing 737 chở 158 người gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh

ANTD.VN - Tối 23-9, chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không All Nippon Airways đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Naha thuộc tỉnh Okinawa (Tây Nam Nhật Bản) do gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NHK

Chuyến bay số hiệu 1502 đang trên hành trình đến sân bay Saga ở Kyushu. Hãng hàng không All Nippon Airways cho biết phi công đã phát hiện nhiệt độ dầu tăng cao ở động cơ bên phải ngay sau khi máy bay cất cánh vào khoảng 21h tối 23-9.

Chiếc Boeing 737 đã quay trở lại sân bay Naha sau khi động cơ gặp sự cố được tắt. Máy bay đã hạ cánh an toàn vào khoảng 22h tối cùng ngày.

Toàn bộ 152 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã sử dụng máng trượt khẩn cấp để sơ tán khỏi máy bay. Trong quá trình sơ tán khỏi máy bay, 3 hành khách đã bị thương nhẹ.

Các xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường, nhưng không ghi nhận tình trạng khói hay hỏa hoạn. Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản đã xếp vụ việc này vào nhóm “sự cố nghiêm trọng” và dự kiến ​​sẽ cử 2 điều tra viên đến hiện trường.

Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra, làm rõ.