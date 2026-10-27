Lật tẩy thủ đoạn thu 80 tỷ đồng tiền chênh khi thuê, mua nhà ở xã hội

ANTD.VN - Nhà xã hội vốn được triển khai với mục tiêu giúp người dân có thu nhập phù hợp, có cơ hội an cư với mức giá theo quy định. Thế nhưng, tại dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, hơn 300 khách hàng được xác định đã phải nộp thêm những khoản tiền chênh ngoài hợp đồng, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng. Đáng chú ý, những khoản tiền này được thu thông qua nhiều loại giấy tờ khác nhau, nhưng sau đó không được khấu trừ vào giá căn hộ như thỏa thuận. Vậy khoản tiền tranh này được hình thành, thu và đưa ra ngoài sổ sách như thế nào?