Không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nhỏ nào, nuôi hy vọng tìm thấy nạn nhân ở Venezuela

ANTD.VN - 7h sáng 2/7/2026 (giờ địa phương), Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu đô thị Playa Grande, thành phố Catia La Mar, bang La Guaira, Venezuela. Với tinh thần không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, lực lượng hộ cứu cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam kiên trì rà soát từng mét vuông đống đổ nát, bởi phía sau mỗi tín hiệu đều là hy vọng tìm thấy nạn nhân và mang lại câu trả lời cho gia đình họ.