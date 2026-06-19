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Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính | ATV ngày 19/6/2026
P.V
19/06/2026 13:07
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ANTD.VN - Bản tin ATV của Báo An ninh Thủ đô ngày 19/6/2026.
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