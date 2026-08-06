Kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho nông sản Việt

ANTD.VN - Kết nối thị trường, đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng đang trở thành hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển thị trường nội địa. Việc hơn 1,2 tấn na Chi Lăng được tiêu thụ chỉ sau 3 ngày tại Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10 với chủ đề "Lạng Sơn Corner" ở Hà Nội không chỉ hỗ trợ đầu ra cho nông sản địa phương mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.