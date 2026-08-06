An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho nông sản Việt

Bảo Trung

ANTD.VN - Kết nối thị trường, đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng đang trở thành hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển thị trường nội địa. Việc hơn 1,2 tấn na Chi Lăng được tiêu thụ chỉ sau 3 ngày tại Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10 với chủ đề "Lạng Sơn Corner" ở Hà Nội không chỉ hỗ trợ đầu ra cho nông sản địa phương mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Tin liên quan

Video khác

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng