Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn PCCC xe khách

ANTD.VN -Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố liên quan đến các phương tiện giao thông kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự. Trước tình hình trên, Đội Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC các xe khách trên địa bàn.