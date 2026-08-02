An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn PCCC xe khách

Huyền Sơn

ANTD.VN -Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố liên quan đến các phương tiện giao thông kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự. Trước tình hình trên, Đội Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC các xe khách trên địa bàn. 

Video khác

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng