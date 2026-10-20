Iran tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 Reaper thứ 54 của Mỹ

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên eo biển Hormuz sáng 20-10.

Iran tuyên bố tiêu diệt chiếc UAV thứ 54 của Mỹ

Theo IRGC, hệ thống phòng không tích hợp của Iran phát hiện chiếc MQ-9 khi phương tiện hoạt động trong khu vực eo biển Hormuz, sau đó phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu.

Iran cho biết đây là chiếc MQ-9 thứ 54 của Mỹ bị lực lượng nước này phá hủy kể từ khi xung đột khu vực bùng phát.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa xác nhận thông tin thiệt hại.

Trước đó, IRGC nhiều lần tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ tại tỉnh Hormozgan và khu vực eo biển Hormuz bằng các hệ thống phòng không mới.

Hồi tháng 8-2026, lực lượng này thông báo tiêu diệt một chiếc MQ-9 trên vùng trời miền Nam Iran, nhưng thông tin cũng không được Washington xác nhận công khai.

MQ-9 Reaper là UAV trinh sát và tấn công tầm xa do General Atomics phát triển.

Máy bay được sử dụng cho nhiệm vụ thu thập tình báo, giám sát, chỉ thị mục tiêu và tiến hành các đòn tấn công chính xác.

Với thời gian hoạt động dài nhưng tốc độ không cao và thiết kế không chú trọng khả năng tàng hình, MQ-9 có thể dễ bị tổn thương khi hoạt động trong vùng trời được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không nhiều tầng.

Tuyên bố của Iran xuất hiện giữa lúc căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Ngoài các sự cố hàng hải, Tehran gần đây còn nhắc tới mạng lưới cáp viễn thông dưới biển và những mục tiêu mới trong trường hợp xung đột mở rộng.

Eo biển Hormuz nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, là một trong những tuyến đường quan trọng nhất thế giới để vận chuyển dầu mỏ và các nguồn cung cấp năng lượng khác.

Bất kỳ sự leo thang quân sự nào xung quanh tuyến đường thủy này đều có thể làm dấy lên lo ngại về vận tải thương mại, chi phí bảo hiểm và thị trường năng lượng toàn cầu.

Nếu được xác nhận, vụ bắn hạ mới nhất có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Iran và Mỹ tại tuyến hàng hải này.