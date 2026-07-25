Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Giữ trọn lời thề"

ANTD.VN - 20h10 ngày 25/7/2026, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Công an, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2026, được xây dựng như một không gian nghệ thuật mang thông điệp tri ân đối với những thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân miền Nam đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặt nền móng vững chắc và hun đúc ngọn lửa truyền thống tự hào để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống bảo vệ giữ gìn sự bình yên Tổ quốc.